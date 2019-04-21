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Mardin polisinden örnek davranış

Mardin’de sağanak yağışta mahsur kalan yaşlı vatandaşları yunus ekipleri yolun karşına geçirirken, polisin bu davranışı çevredeki vatandaşlardan alkış aldı.

Mardin'de sağanak yağışta mahsur kalan yaşlı vatandaşları yunus ekipleri yolun karşına geçirirken, polisin bu davranışı çevredeki vatandaşlardan alkış aldı.


Mardin'de Vali Ozan Caddesi üzerinde bulunan ışıklarda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı vatandaşlar bir anda sağanak yağışın altında kaldı. Bölgeden geçen motosikletli yunus ekipleri, araçları durdurarak yağmur altında kalan vatandaşlara yardım edip yolun karşısına geçirdi. Polislerin davranışlarını gören çevredeki vatandaşlar, alkışlarla polislere destek verirken yaşlı vatandaşlar polislere bu davranışı için teşekkür etti.

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