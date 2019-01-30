Mardin Sağlık-Sen'den 'Takside doğum' haberine tepki

Sağlık-Sen Mardin İl Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında Dargeçit İlçe Devlet Hastanesi'ne doğum yapmak için müracaat eden hastaların ticari takside doğum yaptıkları yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.

Hastane bahçesinde düzenlenen basın açıklamasın Sağlık-Sen Mardin İl Başkanı Mehmet Selim Ünverdi, Dargeçit Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şehmus Ertekin, Hastane Müdürü Serdar Aldeniz, hastanede görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları katıldı. Burada konuşan konuşan Ünverdi, bazı basın yayın organlarında Dargeçit İlçe Devlet Hastanesine doğum yapmak için başvuran hastaların ticari taksi vasıtasıyla nakli ve bazı hastaların Midyat Devlet Hastanesine sevki esnasında yolda doğum yaptığına yönelik asılsız bir haberlerin yayınlandığını söyledi. Dargeçit ilçe Devlet Hastanesine yönelik bu haberin kendilerini üzdüğünü kaydeden Ünverdi, "Dargeçit ilçemiz konum itibari ile ilimizin en ücra noktasında yer almasına rağmen gece gündüz demeden 7 gün 24 saat zorlu şartlar altında hizmet veren sağlık çalışanlarının emeklerine yapılan bu ve bu denli aslı astarı olmayan haberleri Mardin Sağlık-Sen ailesi olarak kabul etmemiz mümkün değildir.Sağlık camiamızın onurunu zedeleyen ve çalışanlarımızın itibarını küçük düşürücü haber ve beyanların gerçek dışı olduğunu belirtmek istiyorum. Halkın doğru bilgi edinme hakkını gasp eden, haber ve habercilik etiği ile asla bağdaşmayacak yöntemlerle kamuoyunun doğruyu öğrenme hakkını gasp eden kişi ve kuruluşları da yüce milletimizin vicdanına havale ediyorum. Yetkili sendika olarak, bu ve buna benzer asılsız haber yapanları şiddetle ve nefretle kınıyor, her zaman sağlık çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruyacak ve vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz" dedi.