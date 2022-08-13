Mardin sanayisi MAÜ ile daha güçlü olmaya hazırlanıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, (MAÜ) kentte OSB'ye ait arazide meslek yüksek okulunun kurulması için paydaşlarla görüşmelerin başladığını duyurdu.

Mardin Artuklu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın üniversite- sanayi iş birliği çerçevesinde kenttin potansiyelini oluşturan ve şehrin girişimcileri ile iş birliği halinde bulunarak şehrin dinamiklerini aktif olarak kullanabilecekleri projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüttükleri ifade edildi.

Mardin'in kalkınması ve bütün alanlarda daha ileri seviyelere taşınması için üretilen teorik bilgilerin sahada daha işlevsel hale gelerek verimli çalışmaların ortaya çıkacağına inandıklarını belirten rektör Özcoşar, “Bu minvalde üniversitemizin meslek yüksekokullarında mevcut bulunan bölümlerimizin yanına sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölümleri açıyoruz. Kurulacak olan OSB Meslek Yüksekokulu'nda sektörün ihtiyaç analizleri yapılarak açılacak bölümler belirlendi. Bu bölümler arasında Mardin Meslek Yüksekokulumuzda hali hazırda açık olan teknik bölümlerimizde var. Öncelikle bu bölümleri yeni kurulacak olan OSB Meslek Yüksekokuluna aktaracağız. OSB Meslek Yüksekokulu'nun kurulması ile “sosyal bilimler” ve “teknik bilimler” alanında ihtisaslaştırmayı hedefliyoruz. Böylece ekonomik ve beşeri sermayenin verimliliğinin ve kalitesinin arttırılmasına olanak sağlamış olacağız” dedi.

Rektör Özcoşar, emeği geçenlere teşekkür ederken, “Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve imalatçılar ile sanayicilerimize nitelikli ara eleman yetiştirilmesi projesi dahilinde Mardin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan mülkiyeti Mardin Büyükşehir Belediyesine ait olan 15 bin 294 metre arazinin MBB tarafından Mardin OSB'ye devredildi. Mardin OSB Meslek Yüksekokulunun kurulması amacıyla bina yapımının TOBB tarafından üstlenilmesi noktasında talep yazısı iletildi” ifadelerinde bulundu.