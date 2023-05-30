Mardin sarı-kırmızı renklere büründü

Mardin merkez ve ilçelerinde Galatasaray'ın şampiyonluğu coşku ile kutlanmaya devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında galip gelerek 23. şampiyonluğunu ilan etti. Hakemin son düdüğüyle beraber tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de şampiyonluk kutlamaları yaşandı. Taraftarlar tarafından yakılan meşaleler ve besteler ile sokakları inletti. Taraftarlar araçlarla konvoy yaparak şampiyonluk turları attı.