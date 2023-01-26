Mardin Şehir Hastanesinde çalışmalar başladı

Tıp Fakültesi ve Mardin Şehir Hastanesi kurumsal işbirliği yapılarak Mardin Şehir Hastanesi, aynı kampüste bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile afiliye olacak. 750 yataklı olacak olan Mardin Şehir Hastanesinin 750 gün içerisinde tamamlanması ve hizmete açılması öngörülüyor.

Kampüs alanında çalışmalarına başlanan Mardin Şehir Hastanesinin tamamlanması ve Tıp Fakültesiyle afiliye olmasıyla birlikte Mardin'in bir sağlık merkezi olacağın belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Şehir Hastanenin sağlayacağı ivmeyle aynı zamanda ilimizde verilen sağlık hizmetlerinin de daha da yaygınlaşacak. Sağlık Bakanlığı Mardin Şehir Hastanesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurumsal işbirliğiyle bölgeye ve komşu ülkelere de kaliteli bir sağlık hizmeti verilecek" dedi.