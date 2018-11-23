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Mardin şehit öğretmenlerini unutmadı

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında görevi başında şehit olan öğretmenlerin kabirlerini ziyaret etti.


Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Selen Kışlası'nda bulunan şehitlikte görevi başında şehit olan öğretmenler için bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Müftüsü İsmail Çiçek, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı ziyarette şehit öğretmeler için İl Müftüsü tarafından dualar edilerek mezarlarına karanfiller bırakıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan törende şehit öğretmenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitlik ziyaretinin ardından Şakir Nuhoğlu Camii'nde mevlid okutularak şehit öğretmenlere dualar edildi.

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