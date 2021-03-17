Mardin telkarisi genç ustasının elinde canlanıyor

Mardin telkarisi, Akyüz Gümüş mağazalarında takı tasarımcısı olan 25 yaşındaki genç usta İliyo Akyüz'ün elinde şekillenerek can buluyor.

Mardin'de Akyüz Gümüş mağazalarında takı tasarımcısı olan İliyo Akyüz, atalarından kendilerine miras kalan telkari sanatını yaşatmaya devam ediyor. Mardin'de yaklaşık 15 genç ustanın bu mesleği icra ettiğini belirten Akyüz, "25 yaşındayım, yaklaşık 10 yıldır bu mesleği yapıyorum. Atalarımızdan bize kalan bu mirası yaşatma ve gelecek nesillere aktarma hevesi oldu. Özellikle ince ve sabır isteyen bir sanat olması ve sıfırdan bir şeyler üretmek beni bu mesleğe iten en büyük şeylerden biri oldu" dedi.

Mardin'de kente özgü şahmeran motiflerinin çok tercih edildiğini aktaran Akyüz, “Mardin'e gelen hem yerli turist olsun hem yabancı turist olsun özellikle Mardin işi telkariyi tercih ediyor. Taşlı ürünler, farklı ve makine işi ürünlerde mevcut ama özellikle el sanatı olan telkariyi tercih ediyorlar. Çok güzel olumlu yorumlar alıyoruz, bu sanatı icra ettiğimiz ve devam ettirdiğimiz için. Sürekli olumlu dönüşler alıyoruz. Kişiye özel siparişlerimizde oluyor. Bunu müşteri ile birlikte ortak bir çalışma sonucu ortaya çıkarıyoruz. Tasarımı birlikte hazırlıyoruz. İsteği doğrultusunda motifi çıkartıp işliyoruz" diye konuştu.

Telkarinin eskiden fazla işlendiği için çok olduğunu ifade eden Akyüz, "Ama şu an eskisi kadar çok fazla işlenmediği için getirisi de biraz daha az olabiliyor. Tavus kuşu, güvercinler, bunlar Mardin'in simgeleri olduğu için en çok tercih edilen motifler arasında. Yani biz yurt içi ve yurt dışı birçok yerden sipariş alıyoruz. Birçok yere ürün gönderiyoruz. Mardin'e de Türkiye'nin birçok yerinden gelip telkari satın alanlar oluyor” şeklinde konuştu.