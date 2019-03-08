Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu: "İstanbul Sözleşmesi ailesiz toplum projesi"

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter, İstanbul Sözleşmesi'nin aile kavramını ortadan kaldırdığını belirterek, “Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı ve 2014 yılından beri yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmenin güdümünde topluma dayatılan toplumsal cinsiyet eşitliği projesini ve uygulamalarını insana, insanlığa ve geleceğimize düşman olmaları nedeniyle reddediyoruz” dedi.

Türkiye'nin birçok ilinde 857 sivil toplum kuruluşu üyesi bulunan Aile Meclisi tarafından cuma namazı sonrası "Önce aile" konulu ortak basın açıklaması yapıldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de MTDF Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından okunan açıklamada İstanbul Sözleşmesi eleştirildi. Sözleşmenin insanlığa düşman olduğunu savunan Öter, "Türkiye'nin 2011 yılında imzaladığı ve 2014 yılından beri yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmenin güdümünde topluma dayatılan toplumsal cinsiyet eşitliği projesini ve uygulamalarını insana, insanlığa ve geleceğimize düşman olmaları nedeniyle reddediyoruz. Devletin adil hakemliğinde kadın ve erkeğin işbirliği sağlanarak çözülebilecek bir mesele olan kadına yönelik şiddet meselesinden yeni bir tür kadın sömürüsü icat edilmektedir. Kadını ve kadına yönelik şiddeti sömürerek, şiddeti erkeğe, çocuğa, aileye, hatta tüm topluma yönelten bu İstanbul Sözleşmesi, kadınlara eşitlik sloganının altına gizlenip insanın yaratılıştan gelen biyolojik kadınlık ve erkeklik cinsiyetlerini kabul etmeyen ahlaken sapkın eğilimleri toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında meşrulaştıran, bu sapkınlıkları yeni nesillere olumlu bir şeymiş gibi dayatan projeleri, televizyon programlarını, medya yönlendirmelerini, eğitim faaliyetlerini ret ve protesto ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve uygulamaları, erkekliği, aileyi ve çocuk merkezli beraberliği patolojik, hastalıklı bir hal olarak gören ve erkeğe karşı ayrımcılığın ayrımcılık olarak değerlendirilmeyeceğini açıkça ilan eden bir sözleşmedir. Bu minvalde İstanbul Sözleşmesi'ni erkeğe zulmederek kadından uzak durmaya, erkek kadın arasında rekabet ilişkisi oluşturarak aile içi huzursuzluğu ve boşanmaları körüklemeye, toplumları sapkın ve çocuksuz ilişki modellerine yönlendirip, nihai olarak bir nüfus kontrol mekanizması inşa etmeye çalışan emperyalist bir ailesiz toplum projesi olarak görüyoruz. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nin evlilik, aile kurma, çocuk yapma niyeti ile kadına yaklaşan erkekleri çok ağır cezalara çarptırarak evlilikten uzak durmaya zorlamasını reddediyor ve kınıyoruz” diye konuştu.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldı. Türkiye'nin de 12 Mart 2012'de onayladığı sözleşme, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. Bazı kesimler, aileyi parçalamaya yönelik kararlar içerdiğini belirterek sözleşmeye karşı çıkıyor.