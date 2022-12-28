Mardin, turizmde 2023'te iddialı: Hedef 1 milyon konaklamayı geçmek

2022 yılında 3 milyon turisti ağırlayan Mardin, 800 bin konaklama sayısına ulaşmıştı. 2023 yılında Türkiye'nin yüzüncü yılında hem Türkiye'nin hem de Mardin'in turizm konusunda atağa kalkacağını, 2023 yılında hedeflerinin 1 milyon konaklamayı geçmek olduğunu belirten Mardin Turizm Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, “Mardin son zamanlarda yıldızı parlayan ve kültürü, inancı ile gündemde olan bir kent. 2023'te ise 1 milyon konaklamayı aşacağımızı hissediyoruz. 2023'de Türkiye gibi Mardin de şahlanmış olacak. Mardin kenti bütünüyle bu sayıda turist ağırlamaya hazırdır” dedi.

Gürgör, 2023 yılında Mardin'in turizm konusunda atağa kalkacağını belirterek, “2022'nin başlarında pandeminin çok azalması ve terörden kurtulmamızın neticesinde Mardin'e yerli ve yabancı birçok misafir gelmeye başladı. Mardin çok özellikli bir kenttir, birçok medeniyeti tek çatı altında barındıran özgürce yaşanan bir kenttir. Gelen misafirler çok memnun kalıyorlar. Biliyorsunuz ki Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Mardin bilinmesi gereken bir şehir olarak ilan edildi. Yaklaşık olarak bu yıl 800 bine yakın konaklamamız oldu. Bizim hedefimiz 1 milyondu ancak pandeminin bitişi ve dünyada ekonomik sorunun olması bunu biraz sarstı. Yaklaşık olarak 3 milyona yakın giriş ve çıkışımız oldu. 2022 yılında hedefimize çok yakın bir sayıya ulaştığımızı söyleyebilirim” dedi.

“Yılbaşı doluluk oranımızı yüzde yüz olarak kapatıyoruz”

2023 yılında Türkiye'nin misyonu ve yüzüncü yılı olması neticesinde turizm açısından hem Türkiye hem de Mardin'in atağa kalkacağını değerlendiren Gürgör, “Özellikle Orta Doğu ve Avrupa'dan ciddi bir katılım gerçekleşmektedir. Acente ve otellerimize gelen rezervasyonlarda bunun farkındayız. Şu anda yılbaşı doluluk oranımızı yüzde yüz olarak kapatıyoruz. Önümüzdeki sezon için herhangi bir eksiğimizin olmaması için gerek otellerimizle gerek turizm işletme belgeli restoranlarımız ile sürekli bir araya geliyoruz. Gelecek olan misafirlerimiz için rahatlıkla gezeceği bir alan haline getirmek üzerine bütün çalışmalarımızı yaptık. Yapılan fuarlarda Mardin'e katılımın ciddi olduğunu gördük. Dediğim gibi Mardin özellikli bir kent buraya gelenler büyülenerek buradan ayrılıyorlar. Buradan giden vatandaşlar çevrelerine öneriyor ve buraya gelen birçok vatandaştan bunu duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“2023'te ise 1 milyon konaklamayı aşacağımızı hissediyoruz”

Gürgör, “Mardin son zamanlarda yıldızı parlayan ve kültürü, inancı ile gündemde olan bir kent. 2023'te ise bir milyon konaklamayı aşacağımızı hissediyoruz. 2023'te Türkiye gibi Mardin de şahlanmış olacak. Mardin kenti bütünüyle bu sayıda turist ağırlamaya hazırdır. Otellerimiz kadar restoranlar, rehberler, ulaşım alanlarında bütün firmalarımız hazır durumda. Biz sadece turizm konusunda oteller kısmına bakmıyoruz. Turizm işletme belgeli bütün paydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Eksiklerimizi gideriyoruz. Otellerimiz çok iyi ancak restoranlarımız çok kötü diyemeyiz öyle bir şansımız yok. Aynısı taşıma için geçerli çünkü bu alanlar parçalar halinde bütünleşen bir sektör. Taşıma, acenteler, oteller ve restoranlar olarak bütünüyle hazırız” ifadelerine yer verdi.