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Mardin Valiliği deprem bölgesinden şehre gelenler için yurtları açtı

Mardin Valiliği depremden dolayı Mardin’e gelenler için şehirde bulunan yurtlarını hizmete açtı.

Mardin Valiliği depremden dolayı Mardin'e gelenler için şehirde bulunan yurtlarını hizmete açtı.


Mardin Valiliği yaptığı duyuruda, deprem bölgesinden Mardin'e getirilen kişilerin devlet yurtlarında misafir edilmekte olduğunu ve tüm ihtiyaçların valilik tarafından karşılanmakta olduğunu duyurdu. Ayrıca Mardin'e münferit ve gruplar halinde gelen depremzedelerin sosyal medya hesabından duyurulan iletişim numarasına ulaşıldığı takdirde yurtlarda misafir edilebileceği belirtildi.

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