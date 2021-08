Mardin Valisi Demirtaş: “Asfaltlamada hedefimizi büyüttük”

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kent merkezi ve ilçelerde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş berberindeki Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Programa alınan yol düzenleme, asfalt ve alt yapı çalışmalarına hız verdiklerini belirten Vali Mahmut Demirtaş, belediyenin her kuruşunu yerinde değerlendirerek toplumun her kesimine yönelik hizmet ve çalışmalar gerçekleştirme gayretinde olduklarını kaydetti. Gerçekleştirilen yaklaşık 350 milyonluk yatırımın yanı sıra yeni yatırımlar yapmak için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Vali Demirtaş, “Göreve geldiğimiz günden beri çalışmalarımızı vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 79 adet proje yürütürken şehrimizin en önemli sorunları arasında yer alan yollar ile ilgili olarak daha önce belirlenen program dahilindeki yaklaşık 500 kilometrelik asfaltlama çalışmamıza ek olarak asfaltlamada hedefimizi büyüterek 500 kilometrelik yeni bir asfaltlama çalışması daha gerçekleştirmek için ihaleye çıkacağımızın müjdesini vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Şehrimizde asfaltlanmayan yer bırakmamayı hedefliyoruz. İsrafı engelleyerek tasarruf anlayışı ile hareket edip kaynaklarımızı şehrimize yatırıma dönüştürmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar belediyenin her kuruşunu vatandaşımıza hizmet ve yatırım olarak değerlendirerek verdiğimiz sözün fazlasını yerine getirmenin gayretindeyiz” dedi.

İncelemelerde bulunduğu kırsal mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Demirtaş, mahalle sakinleriyle bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi. Yapılan yol çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri Vali Demirtaş'a teşekkür etti.