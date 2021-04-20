Mardin Valisi Demirtaş, içme suyu ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) kent genelinde yürüttüğü içme suyu ve altyapı çalışmaları kapsamında Ömerli'nin Yeni Mahalle, Şafak ve Cumhuriyet mahallelerindeki içme suyu, kısmi yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Şafak Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ile inceleyen Vali Demirtaş, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ömerli ilçesinde devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, ilçe tarihinin en yoğun yatırım programının gerçekleştirildiğini kaydetti Kurban Bayramından kısa bir süre sonra ilçede doğalgaz çalışmalarının da başlayacağını müjdeleyen Vali Demirtaş, ''31 kilometre içme suyu, 31 kilometre kanalizasyon ve yaklaşık 2 bin 600 metre kısmi yağmur suyu şebekesi yapıyoruz. Hükümet Konağı ve kapalı semt pazarı yapacağız. Ömerli ilçemizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımızın destekleriyle kaymakamımız, belediye başkanımız ve halkımızla ele ele vererek inşallah bu yatırımları gerçekleştireceğiz'' dedi.