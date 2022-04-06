Mardin Valisi Demirtaş, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ilçelerde iftar programının ilki Yeşilli ilçesinde gerçekleşti. Yeşilli Kaymakamlığının destekleriyle yapılan iftar programına katılan Vali Demirtaş, Yeşilli Gençlik Merkezi bahçesinde kurulan iftar sofrasında kendi elleriyle iftarlıkları ikram ederek vatandaşlarla birlikte iftar açtı.

İftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile başlayan programda konuşan Vali Demirtaş, Ramazan'ın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma demek olduğunu belirtti. Demirtaş, “Bizim şu an en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey şudur, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmamızı kuvvetlendirme ihtiyacımız vardır. Malumunuz 2 yıldan beri pandemi sürecinden dolayı beraber oruç tutamadık, iftar açamadık, teravihlere gidemedik. Elhamdülillah devletimizin gücü sayesinde ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hassasiyetiyle vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 70'ine aşı yapıldı. Bu aşı ile birlikte çok şükür hep birlikte bu sıkıntısız günlere geldik. Eğer bugün birlikte iftar yapabiliyorsak, teravih namazlarına gidebiliyorsak, yüz yüze konuşabiliyorsak annemizi, babamızı, dede ve ninemizi ziyaret edebiliyorsak bu önce Allah, sonra da devletimizin sayesinde olmuştur. Onun için bugünlerin kıymetini bilmemiz lazım” dedi.

“Huzura, birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyacımız var”

Konuşmasında Suriye'deki iç savaşa ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa değinen Vali Demirtaş, huzur, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek şunları dile getirdi:

“Yanı başımızda 10 yıldan beri bir iç savaş içerisinde olan Suriye'yi görüyorsunuz. Karadeniz'de sınır komşu olan Rusya ve Ukrayna'yı görüyorsunuz. Hakikaten insanlar kendi ülkelerini, topraklarını, çocuklarını ebeveynlerini terk edip başka ülkelere gidiyorlar. Çünkü burada hakikaten ciddi bir savaş var huzur yok. Onun için ülkemizde huzura, birlik ve beraberliğimize daha fazla ihtiyacımız var. İnşallah hep birlikte bu huzura sahip çıkacağız, birlik ve beraberliğimize sahip çıkacağız. Bu ramazan ayından kardeşliğimizi daha da güçlendirerek çıkacağız. Kerim kitabımızda bütün müminler kardeştir diye buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de denildiği gibi, birbirimize sımsıkı sarılacağız, bu kardeşliğimizi güçlendireceğiz. İnşallah dünyanın en güçlü 10 ülkesi içerisine hep birlikte gireceğiz.”

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği iftar programı çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Programa, Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Belediye Başkanı Hayrettin Demir, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.