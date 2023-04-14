Mardin Valisi Demirtaş: "İl genelinde yürütülmekte olan projelerin toplam tutarı 35 milyar 3 milyon 417 bin lira"

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında, 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Vali Demirtaş, "İl genelinde yürütülmekte olan projelerin toplam tutarı 35 milyar 3 milyon 417 bin lira" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen ve planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, son zamanlarda yaşanan deprem ve sel felaketlerine değinerek yöneticilerin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini dile getirip mağduriyet yaşayan vatandaşlara bu yönde hizmet edilmesini istedi.

Kurumların yatırım ve koordinasyon raporlarının değerlendirilmesinin yanı sıra koordinasyon gerektiren hususların da tüm detaylarıyla ele alındığı toplantının Mardin'e hayırlı olmasını dileyen Vali Demirtaş, dönem itibarıyla belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 476 projenin uygulandığını kaydetti.

İl genelinde yürütülmekte olan projelerin toplam tutarının 35 milyar 3 milyon 417 bin lira olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, 46 projenin tamamlandığını, 136 projenin devam ettiğini, 294 projenin ise etüt aşamasında olduğunu dile getirerek 2023 yılı 1. dönem sonu itibarıyla 493 milyar 238 milyon 891 bin lira harcama yapıldığını aktardı.

Toplantıda söz alan Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen de mevcut 53 projelerinin olduğunu aktararak bu projelerin karşılığının yaklaşık 1 Katrilyon olduğunu söyledi.

Toplantıda sunum yapıldı, yatırımcı kuruluş müdürleri yürüttükleri çalışmaları anlattı.