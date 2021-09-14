Mardin Valisi Demirtaş: “Kent içi ulaşımı kavşak çalışmalarıyla rahatlayacak”

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş başkanlığında büyükşehir belediyesi toplantı salonunda, merkez Artuklu ilçesindeki trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını azaltmak için Vali Ozan Caddesi üzerinde 4 ayrı noktada yapılması planlanan kavşak çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. Kent genelindeki trafik sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Vali Demirtaş, Artuklu ilçesinde gerçekleşecek kavşak çalışmalarıyla birlikte daha kaliteli, konforlu ve güvenli ulaşımın sağlanacağını kaydetti.

Mardin'de ulaşım altyapısında geniş kapsamlı projelerin yürütüldüğünü dile getiren Vali Demirtaş, “Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak Mardin'imizde ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmişliği daha ileriye taşımak için tüm paydaşlarımızla planlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizdeki trafik yoğunluğuna neden olan sebepleri belirleyerek sorunun çözümüne yönelik gerekli adımları atıyoruz. Artuklu ilçemizde yaşanan trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak içinde 4 ayrı bölgede kavşak çalışması gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yapılacak kavşak çalışmalarıyla birlikte kent içi ulaşım rahatlayacaktır. En kısa sürede kavşak çalışmalarına başlayacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır ve Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ında hazır bulunduğu toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından son buldu.