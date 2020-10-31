Mardin Valisi Demirtaş kentte devam eden çalışmaları inceledi

Diyarbakır Kapı Otopark Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Demirtaş, çalışmanın hızlandırılıp bir an önce otoparkın hizmete açılmasını istedi. Sanat sokağını ziyaret ederek burada yapılması planlanan Sokak Sağlıklaştırma Projesi hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, Cumhuriyet Meydanı Yayalaştırma ve Otopark Projesi ve tarihi çarşılarda yürütülen restorasyon çalışmalarını da yerinde inceledi, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan'ın da eşlik ettiği Vali Demirtaş daha sonra AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ile Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile Kızıltepe ilçesinde 10. Cadde, Cumhuriyet Mahallesi ve Mimar Sinan yolunda devam eden asfaltlama çalışmalarını denetledi.

Vali Demirtaş, çalışmaları yerinde izleyerek bir yandan yetkililerden bilgi aldıklarını bir yandan da vatandaşların önerilerini dinlediklerini söyledi. Mardin'in daha güzel bir görüntüye kavuşması için Sokak Sağlıklaştırma Projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Vami Demirtaş, "Mardin kadim ve tarihi bir kent. Zaman zaman yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alıyoruz. Bu esnada vatandaşlarımızın da önerileri oluyor. Bizler Vatandaşımızın dertleri ile hemhâl olarak önerilerini de dikkate alıyoruz. Bugün yapımı devam eden 2 otopark projesini yerinde inceledik Allah'ın izniyle en yakın zamanda bu iki projemizi vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Mardin'imizin daha güzel bir görüntüye kavuşması için Sokak Sağlıklaştırma Projemizi hayata geçiriyoruz. Tarihi çarşılarımızı restore ederek ayağa kaldırıyoruz. 10'a yakın çarşımızda restorasyon çalışmalarımız sürüyor 426 dükkânımız bu sayede daha güzel bir görüntüye kavuştu. Tüm ilçelerimizde yollarımızı asfaltlıyoruz kırsal kesimlerde de yama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kış gelmeden tüm yollarımızı bitirmiş olacağız" dedi.