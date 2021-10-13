Mardin Valisi Demirtaş: "Mardin'imize mavi kategori yakışır"

Mardin, ikinci doz aşı oranında yüzde 55'e ulaşarak, günlük aşı verileri tablosunda kırmızı kategoriden turuncuya geçiş yaparken Vali Mahmut Demirtaş, “Aşı oranımız yükseldikçe vaka sayımız da düşüyor” dedi.

Kent genelinde yapılan çalışmalarla yükselen aşılama oranı ile Mardin, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük aşı verileri tablosunda ikinci doz aşıda yüzde 55'e ulaşarak, kırmızı kategoriden turuncuya geçti. Kent olarak kendilerine mavi rengin yakıştığını belirten Vali Mahmut Demirtaş, "Mardin'imiz ikinci doz aşı oranında yüzde 55'in üzerine çıkarak korona virüs aşı tablosunda turuncu renge geçiş yaptı. Bu gelişme bizleri fazlasıyla sevindirdi. Aşı oranımız yükseldikçe vak'a sayımız da düşüyor. Birlikte sağlıklı olmak için aşımızı olalım ve tedbirlere uyalım. Mardin'imize mavi kategori yakışır. Tüm vatandaşlarımızla birlikte el ele verip hep beraber mavi kategoriye geçmek için çaba sarf etmeliyiz" diye konuştu.