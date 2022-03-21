Mardin Valisi Demirtaş, Nevruz'da vatandaşlarla halay çekti

Mardin'in Artuklu ilçesinde Nevruz kutlamaları yakılan ateşle başlarken, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, vatandaşlarla birlikte halay çekti.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kutlamalar için ay yıldızlı bayraklarla süslendi. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve İl Gençlik Spor Müdürü Beytullah Birlik katıldı. Vali Demirtaş, Nevruz ateşini meşaleyle yaktı. Vatandaşlar coşkuyla halay çekerken Vali Demirtaş da onlara eşlik etti.

Özellikle Türk Cumhuriyetleri'nde, İran ve Balkanlar'da Nevruz kutlamaları yapıldığını belirten Vali Demirtaş, "Ülkemizin her tarafında olduğu gibi biz de burada huzur içerisinde, hiçbir problem olmadan Nevruz kutlamaya çalışıyoruz. Bugün inşallah Mardinlilerle birlikte, özellikle Artuklu'da yaşayan vatandaşlarımıza ikramlarımız olacak. Pilav ve çorba ikramı gibi etkinliklerimiz var. Bugün Nevruz ateşini yaktık. Şimdiden memleketimize huzur, barış, bereket getirmesini diliyoruz” dedi.