Mardin Valisi Demirtaş sağlık çalışanları ile buluştu

Mardin Devlet Hastanesinde pandemi süreci boyunca büyük fedakarlıkla çalışan sağlıkçılara moral ziyaretinde bulunan Vali Demirtaş, hastane servislerini inceledi. Hastanede tedavi gören hasta yakınlarıyla sohbet edip istek ve taleplerini dinleyen Vali Demirtaş, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mardin'de alınan tedbirler ve sağlık çalışanlarının yürüttüğü özverili çalışmalarla vaka sayılarının ciddi anlamda düştüğünü belirten Vali Demirtaş, "Alınan tedbir, çalışmaların eksiksiz ve titizlikle yürütülmesiyle ilimizde korona virüs vakalarında düşüşler sürüyor. Salgında bu başarının sağlanmasında hiç kuşkusuz ki sağlık müdüründen başhekimine, doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine kadar tüm sağlık kahramanlarımızın fedakarlıkları çok büyük. Kendi sağlıklarını riske atıp özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi.

Vali Demirtaş, sağlık birimlerini tek tek gezerek görevi başındaki sağlık çalışanlarına yeni tip korona virüs ile mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek teşekkür etti.

Hastanede sunulan hizmetleri yerinde inceleyen Vali Demirtaş, İl Sağlık Müdürü uzman doktor Saffet Yavuz'dan korona virüs tedbirleri ve hastane hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.