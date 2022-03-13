Mardin Valisi Demirtaş: “Türkiye bir bolluk merkezi”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, marketlerde stokçuluğa ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı yapılan denetimlerde, "Vatandaşlarımız rahat olsun. Temel gıda malzemesinde sıkıntımız yok, çünkü Türkiye bir bolluk merkezi. Bu konuda vatandaşlarımızın tedirgin olmasına hiç gerek yok” dedi.

Vali Demirtaş, beraberinde Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle ve zabıta ekipleri ile birlikte stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı zincir ve yerel marketleri gezerek özellikle yağ satış reyonları başta olmak üzere gıda ürünlerinin stok durumu, raf, kasa fiyatlarını ve marketlerin depolarını denetledi. Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatını karşılaştıran Vali Demirtaş, iş yeri sahiplerini fahiş fiyat ve stokçuluk yapmamaları konusunda uyararak fırsatçılığa ve stokçuluğa asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. Denetimlerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Demirtaş, Mardin genelinde bütün ilçelerde kaymakamların başkanlığında kurulan komisyonlarca denetimlerin sürdürüldüğünü ifade ederek, vatandaşların tedirgin olacağı herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Türkiye'nin bir bolluk merkezi olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, “Bugün de pazar denetimlerimize devam ediyoruz. Şu an ürünlerde, özellikle temel gıda maddelerinde ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. İnşallah denetimlerimiz devam edecek. Yoğun bir kar yağışı oldu. Bir aksama olmayacak. Özellikle yağ konusunda bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız rahat olsun. Temel gıda malzemesinde sıkıntımız yok, çünkü Türkiye bir bolluk merkezi. Bu konuda vatandaşlarımızın tedirgin olmasına hiç gerek yok” dedi.