Mardin Valisi Demirtaş yeni dönem ilaçlama startını verdi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Sağlık İşleri Daire Başkanlığının yeni dönem karasinek, sivrisinek ve uçkun ilaçlama çalışmalarını başlatmak için daire başkanlığı park alanında düzenlediği programa katıldı. Vali Demirtaş, Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan'dan personel, araç ve kent genelinde yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra personel ile bir araya gelen Vali Demirtaş, personele başarılar dilerek özverili çalışmalarını istedi.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamada, 79 personel 40 araç ve 40 ULV cihazı ile çeşitli vektörlere karşı larva ve uçkunla mücadele verilmek üzere 12 ay boyunca ilaçlama hizmeti verileceğini belirtti. Vali Demirtaş, "İlaçlama hizmetimiz her gün düzenli olarak kentin genelinde gündüzleri karasinek ilaçlama çalışması sabah 05:30-09:00 saatleri arasında bütün çöp konteynerleri ilaçlaması yapılmaktadır. Uçkun ilaçlaması çalışması akşam gün batımı saat 19.30-23.30 itibarıyla her gün ULV makineleriyle ilaçlama çalışması yapılacak. Bu sene personel ve araçlarımız ile birlikte 10 ilçe de köy, mezra, kırsal mahalle ve kent merkezi olmak üzere toplam 892 yerleşim yerinde ilaçlamadığımız alan bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda en güzel şekilde biz hizmet edeceğiz. Korona virüs ile mücadele kapsamında kurumlarda dezenfeksiyon gibi ciddi bir işi de yerine getiriyoruz. Şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Bunu en güzel şekilde yerine getireceğinize güvenim tamdır. Kazasız, belasız bir hizmet yılı diliyorum. Yolunuz açık olsun. Araçlarımızı dikkatli bir şekilde kullanalım. İnşallah güzel bir şekilde de vatandaşımıza da hizmet edelim" dedi.

Vali Demirtaş, daha sonra personeli görev yerlerine uğurlayarak kent genelinde ilaçlamanın startını verdi.