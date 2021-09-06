Mardin Valisi Demirtaş, yüz yüze eğitimde ilk ders zili heyecanına ortak oldu

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi nedeniyle Artuklu ilçesindeki Zinciriye İlkokulu'nda düzenlenen açılış törenine katıldı.

Mardin genelinde bin 185 okulda 13 bin 37 öğretmen ve 235 bin 527 öğrencinin 2021- 2022 eğitim öğretim yılına başlaması nedeniyle Vali Demirtaş, Zinciriye İlkokulu'nu gerçekleşen açılış törenine katılarak yüz yüze eğitimde okullarına kavuşan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Tören, 'Covid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler rehberi' kapsamında Vali Demirtaş'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ile okul idarecileri ve öğretmenlerle kısıtlı olarak gerçekleşti.

Sınıfları ziyaret ederek salgın nedeniyle uzun bir dönemin ardından okullarına ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilere güzel bir eğitim öğretim yılı dileyen Vali Demirtaş, maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak öğrencilere maske ve hijyen seti dağıttı. Mardin'de vatandaşların son zamanlarda aşıya olan ilgisiyle birlikte çok yüksek riskli kategoriden çıktığını hatırlatan Vali Demirtaş, sağlıklı ve maskenin olmayacağı bir eğitim öğretim için aşı olunması çağrısında bulundu. Öğrencilerin sağlıklı bir geleceğe hazırlanması için yüz yüze eğitimin önemine değinen Vali Demirtaş, “Yüz yüze eğitim çocuklarımızın eğitimi, refahı ve zihinsel sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın özlem duyduğu yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması için bir kez daha tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşının ciddi oranda hastanelere yatışı ve can kayıplarının önüne geçtiği bilimsel bir gerçektir. Bu salgını hep birlikte yenebiliriz. Aşı olmamış vatandaşlarımız hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlıklarını tehlikeye attıklarını unutmamalıdır. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize başarılar diliyorum. Yeni eğitim öğretim dönemi ilimize hayırlı olsun” dedi.

Okulda alınan tedbirleri yerinde inceleyen Vali Demirtaş, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Mardin genelinde alınan tedbirlere ilişkin İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'tan bilgiler alan Vali Demirtaş, 'Covid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler rehberi' uyarınca alınan tedbirlerden taviz verilmemesi konusunda talimatlarda bulundu.