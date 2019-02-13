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Mardin Valisi Yaman, bağımlılıkla mücadele toplantısına başkanlık etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık etti.


Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında yapılan ve 10 ilçe kaymakamının katılımıyla gerçekleşen toplantıya emniyet müdürleri, jandarma komutanları, Sağlık Bakanlığının il ve ilçe müdürleri, üniversite temsilcileri, sağlık kurumlarının temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.


Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından bundan sonraki dönemde kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler görüşüldü.

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