Mardin Valisi Yaman, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Mardin Büyükşehir Belediyesine ait 47 araç ve tüm ekipleri kar ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, karla mücadeleye yönelik çalışmaları yerinde takip etti. Vali Yaman daha sonra Mardinmasa 153 çağrı merkezini ziyaret ederek vatandaşlardan gelen talep, istek ve şikayetler hakkında bilgi aldı. Bir çağrıya cevap veren Vali Yaman, vatandaşın buzlanma ile ilgili sorunun çözülmesi için yetkililere talimat verdi.

Burada bir konuşma yapan Vali Yaman, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının 24 saat esasına göre çalıştığını söyledi. Vali Yaman, "10 ilçemizde ve 4 bin 700 kilometre yol ağımızda arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Şuanda ana arterlerde sıkıntımız yok. 10 ilçemize araç takviyesi yaptık. Karla mücadele çalışmasında 47 araç ve artırdığımız ekip sayımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar ciddi anlamda bir sorun yaşanmadı. Sürücülerimiz hem kendi can güvenlikleri hem de vatandaşların can güvenliği için kar lastiği kullanmaları gerekiyor. Hem zincir hem de takoz onların araçların bulunması gerekiyor. Trafik kurallarına uysunlar. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor” dedi.