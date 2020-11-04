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Mardin ve Balıkesir'de yasadışı bahis çetesine jandarmadan şafak operasyonu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ve Balıkesir’de yasadışı bahis suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik jandarmanın 6 aylık takibi sonucu 7 farklı adreste yapılan şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ve Balıkesir'de yasadışı bahis suçunu örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik jandarmanın 6 aylık takibi sonucu 7 farklı adreste yapılan şafak operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu 6 aylık çalışma sonucu kanunda yasaklanmış olmasına rağmen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatan ve bahisten elde ettikleri geliri başkalarına ait hesaplar üzerine aktararak yasal hale getiren bahis çetesine şafak operasyon düzenlendi. Çete üyelerinin 6 aydır banka hesap hareketleri, vergi kayıtları, tapu kayıtları, araç kayıtları dahil tüm faaliyetlerinin jandarma tarafından titizlikle takip edildiği ve operasyonun düzenlendiği öğrenildi. Şafak vakti Mardin ve Balıkesir'de 7 farklı adrese jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu toplam 8 çete üyesi şüpheli şahıs evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon esnasında 8 telefon ile dijital materyallere el konuldu.


Gözaltına alınan çete üyelerinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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