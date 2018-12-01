Mardin'de 1 Aralık Dünya AIDS Günü etkinlikleri

Mardin'in tüm ilçelerinde 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Günü ile ilgili etkinlikler yapıldı.

Mardin Sağlık İl Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili afiş, broşür ve kırmızı kurdele tüm ilçe sağlık müdürlüklerine, Toplum Sağlığı Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine, hastanelere ve müdürlüğün belli alanlarına afişler asıldı. Mardin Devlet Hastanesinde görev yapan Uzman Doktor Yeşim Yıldız ve Kızıltepe Devlet Hastanesinde görev yapan Uzman Doktor Nuray Yıldır tarafından Mardin Artuklu Üniversitesinde öğrencilere konferans verildi. Atatürk Kültür Merkezinde Vali Ozan Konferans Salonunda 800 kişiye AIDS'in bulaşma yolları, AIDS'ten korunma yolları ve tedavisi ile ilgili eğitim verilirken, Artuklu ve Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürlükleri AVM' lerde stand açtı.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, "HIV enfeksiyonunun yüzde 48,8'i cinsel yolla bulaşmakta olup cinsel yolla geçişlerin 2/3'si heteroseksüel cinsel ilişki ile olmaktadır. HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olması nedeni ile neredeyse korunmada “tek çare tek eşliliktir”. Tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta doğru kondom kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yoludur. Şüpheli durumlarda ise vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna müracaat ederek test yaptırmak gerekir. HIV enfeksiyonu, HIV pozitif kişilerle aynı iş yerinde çalışmakla, aynı okulda okumakla, aynı ortamda bulunmakla, ortak çatal kaşık kullanmakla; dokunmak ve tokalaşmakla; telefon, kitap, defter gibi araçlar ile duş-banyo alanlarını, havuzları, tuvaletleri ortak kullanmakla, böcek ısırması ve sinek sokması ile bulaşmaz. HIV ile yaşayan kişilerin tedaviye kolay ve kesintisiz ulaşmasının sağlanması, sosyal destek, bakım olanaklarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması için de sağlık hizmeti sunumunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır" dedi.