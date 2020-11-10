Mardin'de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Savur ilçesi Safa Mahallesinde bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığının tespit edilmesi üzerine U.G. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeği 'Sabuh' ile yapılan aramada 1 kilo 400 gram 8 ayrı kalıp halinde eroin ile 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyon esnasında evinde bulunmayan U.G.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.