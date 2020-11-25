İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de 1 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mardin’de Soğukkuyu mevkiinde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan araçta 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

Mardin'de Soğukkuyu mevkiinde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan araçta 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Mersin'den özel araçla uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu araç Soğukkuyu mevkiinde arama ve kontrol noktasında durduruldu. KOM Şube Müdürlüğü ve Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeği 'Cesur' ile yapılan aramada poşetler içerisinde 1 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Araçta bulunan A.P., M.S. ve A.D. isimli şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındığını öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.