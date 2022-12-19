Mardin'de 1 milyon fidanın dağıtımına başlandı

Mardin'de “Meyveciliğin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi” çerçevesinde 1 milyon fidanın dağıtımı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce, Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek üreticilere fidan dağıtımı, Orman Fidanlık Şefliği içerisinde bulunan sera alanında 41 üreticiye bıttım fidanı dağıtımıyla başladı. Projenin 1. etabında 14 mahalledeki üreticilere 13 bin 155 adet bıttım fidanı dağıtıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, geçen yıl fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yıl da 700 bin bıttım, 200 bin zeytin ve 100 bin badem fidanı dağıtacaklarını söyledi.

Fidancılığın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarının olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Mardin'imiz bir tarım kenti. Bu tarım kentinde Mezopotamya Ovası'nın verimli arazileri dışında dağlık kesimlerimde iki yıldan beri fidancılığın geliştirilmesiyle ilgili bir çalışmamız var. İnşallah kısmet olursa bu senede dağlık kesimde katma değeri yüksek ürünlerimizi yetiştirip bu memlekete üretmek istiyoruz. Yani üretici olmak istiyoruz. Hem üretelim diyoruz hem de kırsal kesimden kentte göçü engellemiş olalım. İşsizliğin azaltılmasında çok ciddi katkısının olacağını düşünüyorum. Biz bunları kırsal kesimde dağıtıp üretime başladıktan sonra özellikle Mardin'imizde işsizlikle ilgili bir problemin kalacağını düşünmüyorum. Hakikatten çok verimli arazilerin olduğunu görüyorum" dedi.

Fidan üretimiyle kırsaldan kente göç de engellenecek

Artık üreten bir belediyenin var olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, "Fidanın tüm evrelerinde bizim arkadaşlarımız çalışıyor. Amacımız burayı daha modern bir hale getirerek her yıl fidan üretmek. Yani katma değeri yüksek ürünler elde edebileceğimiz fidanlar üreterek çiftçilerimize dağıtmak istiyoruz. İnşallah çiftçilerimiz de bunları kendi tarlalarında, bahçelerinde ekecekler ve daha fazla üretime katkıda bulunacaklar. Aile bütçelerine ve istihdama katkıda bulunacaklar. Böylelikle kırsaldan kente göçü de engellemiş olacağız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tarım konusunda çiftçilerimize çok ciddi anlamda destekte bulunduk, desteklerimiz devam edecek. Yeter ki bizim çiftçilerimiz çalışsınlar, üretsinler biz her zaman çiftçilerimizin, köylülerimizin yanında olacağız. Bu konuda hiçbir endişeleri olmasın. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından üreticilere fidanları dağıtarak hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fidan dağıtımında Vali Demirtaş'ın yanı sıra Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler ile Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan da hazır bulundu.