Mardin'de 1 milyon liralık telkâri hırsızlığı

Mardin'de bir telkâri dükkânına giren hırsızlar, 1 milyon lira değerinde telkâri ve gümüş çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; eski Mardin bölgesi Kültür Sokağı üzerinde telkâri atölyesi ve sanat atölyesi olarak faaliyet gösteren işyerlerine giren hırsızlar, 1 milyon değerinde telkâri işleme, gümüş takı malzemeleri ile çeşitli elektronik eşyalar çaldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 72 farklı güvenlik kamerası incelendi. 4 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Söz konusu olayda şüphelilerle birlikte çalınan gümüş telkâriler ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan H.A., V.A., M.G., O.B., isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.