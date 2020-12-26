Mardin'de 10 yeni ambulans hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan sözleşmesi çerçevesinde Mardin'e hibe edilen 10 acil sağlık hizmetleri ambulansı hizmete girdi.

Hibe sözleşmesi kapsamında uygulanmakta olan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT) kapsamında alınan 10 acil yardım ambulansı ve yeni doğanların daha sağlıklı koşullarda nakli ile tedavisinin yapılmasını sağlayacak 2 yeni doğan acil yardım ambulansı Mardin'e tahsis edilerek hizmete başladı. Kente acil sağlık hizmetleri kapsamında 26 adet acil yardım istasyonun hizmet verdiğini belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Sağlık Bakanlığının destekleriyle Kızıltepe, Nusaybin ve Savur ilçelerinde 3 istasyonun daha açılacağını belirterek istasyon sayısının 29 istasyona çıkarılacağını dile getirdi.

Ambulans sayısı 53'e yükseldi

Mardin'e tahsis edilen ambulanslarla birlikte ambulans sayısının 53'e yükseldiğini aktaran Uzm. Dr. Yavuz, "Hizmete sokulan tam donanımlı 10 adet acil yardım ambulansı ve yeni doğan acil yardım ambulanslarımızı hastalarımızın il içi ve il dışı sevklerinde 5 modül ve NRP eğitimi almış sağlık çalışanlarımızla daha kaliteli bir hizmet sunma anlayışı içinde hareket etmekteyiz. Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen 10 adet acil yardım ve 2 adet yeni doğan ambulansı hizmete girdi. Yeni araçlarla birlikte Mardin'in ambulans sayısı 53'e yükselmiştir. Şu anda ilimizde hizmet veren ambulansların yaş ortalaması ise 4'tür. Yani sahada olan araçlarımızı sürekli olarak yenileri ile değiştiriyoruz. Müdürlüğümüz İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 1 obez, 1 çoklu,1 kar paletli ve son olarak hizmete aldığımız 10 adet acil yardım ve 2 yeni doğan ambulanslarımız ile birlikte ambulans sayımızı 53'e çıkardık. Hizmete aldığımız bu ambulanslarımızla birlikte acil yardım ambulansları ve yeni doğan yoğun bakım ambulanslarımızla evden hastaneye ve hastaneler arası nakillerini sağlama olanağına kavuşmuş olduk" dedi.

Mardin'de 88 bin 897 Suriye uyruklu vatandaş ikamet ediyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin'e yerleşen 88 bin 897 Suriye uyruklu vatandaşın bulunduğu aktaran Uzm. Dr. Yavuz, "İl Göç İdaresinden alınan resmi kayıtlara göre ilimizde 88 bin 897 Suriyeli vatandaşımız var. Gerek birinci basamak gerek ikinci basamak gerekse acil sağlık hizmetlerimiz ile tüm vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri göçmen vatandaşlarımıza da sunmaktayız. Pandemi sürecinde acil sağlık hizmetleri çalışanlarımız büyük özveri, fedakarlık ve üstün gayret ile çalışmışlardır. Yaklaşık 9 aydır devam eden pandemi sürecinde acil sağlık hizmetleri çok önemli görevler üstlendi. Gece gündüz demeden vakadan vakaya koştular. Vatandaşlarımızın sağlık tesislerine nakillerinde en sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak sağlık ordumuzun öncü birlikleri gibi çalıştılar" diye konuştu.