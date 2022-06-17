Mardin'de 100 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 100 dönümlük tarlada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Güngören Mahallesi'nde bulunan 100 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların aynı zamanda tarla sahibini de arayarak bilgilendirdiği belirtildi. Yangın söndürülürken 100 dönüm buğday tarlası küle döndü.