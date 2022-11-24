Mardin'de 103 mezar vatandaşa teslim edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde mezarlık alanlarının korunması ve defin işlemlerinin daha sağlıklı yapılması için 103 mezarlıkta bakım ve onarım yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü; kent merkezi, ilçe merkezleri ile tüm kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkların zarar görmemesi, mezarların korunması, defin işlemlerinin dini vecibelere göre sağlıklı yürütülmesi için sıkı bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu çerçevede; Kırsal mahalle ortamında bulunan küçük ve büyük baş hayvanların mezarlık alanına girişini engellemek için, mezarlık etrafına gerekli görülen imalat neticesinde; beton direkli tel çit, beton duvar veya taş duvar imalatı ile etrafı kapatıldı.

Mezarlık etrafının kapatılması, defin işlemlerinin daha sağlıklı yapılması, mevcut Mezarlık parsel alanı koruma altına alınarak, ileride mezarlık parselinin başka amaçlar için kullanılmasını engellemek, ev yapılması gibi konuların önüne geçmek, böylelikle mevcut mezarlık alanları koruma altına alınıyor. Muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda programa alınan mezarlıklar işlem ve çalışmaların ardından vatandaşlara teslim ediliyor. Bu çerçevede kent genelinde 103 mezarlık vatandaşlara teslim edildi.