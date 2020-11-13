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Mardin'de 11 bin 637 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 637 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 637 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 13 Kasım'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince yürütülen operasyon kapsamında 11 bin 637 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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