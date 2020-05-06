Mardin'de 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu nitelikli yağma suçundan aranan ve 2014 yılından itibaren firari olan S.K. isimli şahsı Derik ilçesi Tepebağ Mahallesinde bulunan evinde saklandığını tespit etti. Saklandığı eve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan S.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.