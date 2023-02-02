İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de 13 aylık bebek ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi

Mardin’de 13 aylık Mir Arjen Dur, ambulans uçak ile ileri tetkik için Ankara’ya nakledildi.

Mardin'de 13 aylık Mir Arjen Dur, ambulans uçak ile ileri tetkik için Ankara'ya nakledildi.


Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine Çocuk Acil Servisine getirilen 13 aylık Mir Arjen Dur'a yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda Trompositopeni ve Atipik HÜS (Hemolitik Üremik Sendrom) tanısı konuldu. Bebek, Mardin İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ile görüşülerek ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçak ile Hacettepe Üniversitesine nakledildi.

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