Mardin'de 13 bin 240 öğrenci trafik eğitimi aldı

Karayolu Trafik Güvenliğinin sağlanmasına yönelik kentte yapımı tamamlanarak 26 Şubat 2022 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkını ziyaretleri ile açıldı.

2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgeleri ile mevcut trafik güvenliği seviyesinin daha üst basamaklara çıkarılması, ülke genelinde meydana gelen kazaların, yaşanan ölüm oranı ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla yol kullanıcılarına yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında yer alan Trafik Eğitim Parkı açıldığı günden günümüze aktif olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize teorik ve uygulamalı trafik güvenliği eğitimlerinin verildiği parkta; incinebilir yol kullanıcısı olan yayalara yönelik yaya güvenliği eğitimleri, araçta güvenli yolculuk, toplu taşıma eğitimi ve güvenliği, bisiklet güvenliği, trafik sinyalizasyon ve levha bilgilerine yönelik eğitimler veriliyor.

Açılışı yapılan günden şu ana kadar 27 ilkokul, 21 ortaokul olmak üzere toplam 48 okuldan toplam 13 bin 240 öğrenci uygulamalı olarak eğitimlere katıldı.

Güvenli trafikte güvenle geleceğe yürümek, çocukların trafik bilinci ve kültürüyle yetiştirmeye yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam edecek.