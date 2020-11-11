Mardin'de 13 bin fidan toprakla buluştu

Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüsü'nde 'Geleceğe Bir Nefes' kampanyası kapsamında 13 bin fidan toprakla buluştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesindeki fidan dikimine Vali Yardımcısı Recep Aydın, Jandarma Komutan Yardımcısı Tuncay Başar, 70. Mekanize Tugay Komutanı Vekili Metin Büyükçetin, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Artuklu Gençlik Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, TEMA Vakfı Mardin temsilcisi Kemal Aktürk ve 300' ü aşkın öğrenci katıldı. Vali Yardımcısı Recep Aydın geçen yıl 243 bin fidanın dikildiğini bu yıl 160 bin fidanın dikildiğini belirtti. Aydın, "Ülkemiz ve dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah gelecekte ülkemiz ve dünya daha yeşil olacak. Katılım sağlayan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Ceylan fidan dikme kampanyasını başlatanların çok hayırlı bir iş yaptığını ve ormanların akciğerleri olduğunu vurguladı. Ceylan, "Fidan dikme kampanyası başlatanlar gerçekten çok hayırlı bir iş yapmışlardır. Ormanlar bizim akciğerimizdir, havamızdır. Bir insan nasıl havasız nefessiz yaşayamıyorsa, bir ülkede yeşilliksiz ve ormansız yaşayamaz. Dünyada orman alanları gerilemekte. Bunun önüne geçmek için bu kampanyaların 365 gün, sürekli devam ettirilmesi ve sonuca götürülmesi lazım. Fidan dikmek kolay bir şey ama büyütmek zor. Büyütülmesi içinde herkesin gayret içinde olması gerekir, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 13 bin fidan katılımcıların eliyle toprakla buluştu.