Mardin'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri

Yavuz, İl Sağlık Müdürlüğü birim müdürleri ile birlikte Mardin Devlet Hastanesi'ni ve sağlık ocaklarını ziyaret ederek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bayramlarını karanfille kutladı. Ziyarette sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Yavuz, büyük bir özveriyle, insanların sağlıkları için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen sağlık çalışanlarının önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Yavuz, "Türkiye'nin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sağlıklı toplum olabilme yolunda sonsuz sabır ,üstün gayret ve var gücüyle çalışan, insanlığa sağlıklı yaşam sunmayı amaç edinen, önce insan ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, meslek hayatlarında başarı ve mutluluklar dilerim" dedi.

Yavuz ve beraberindeki müdür yardımcıları, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyerek, kendilerine karanfil verdi.