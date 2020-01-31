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Mardin'de 15 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Mardin’de 15 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mardin'de 15 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yoğun sisin neden olduğu kaza sonrası kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Olay, sabah saatlerinde Mardin-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, refüje çıktı. Yoğun sis nedeni ile görüş mesafesinin düştüğü yolda kazayı göremeyen diğer araçlar da arka arkaya birbirleri ile çarpıştı. Kamyon ve tırların da bulunduğu 15 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan zincirleme trafik kazası nedeni ile yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yeni bir kaza yaşanmaması için sürücülerin araçların dörtlülerini yakıp yolun tekrar ulaşıma açılmasını bekledi.


Olay yerine gelen güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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