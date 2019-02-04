Mardin'de 15 bin 757 yetişkin okuma yazma öğrendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine bulunan 10 ilçe Halk Eğitim Merkezi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan MARMEK işbirliği ile zorunlu eğitim çağı dışında kalmış okuma yazma bilmeyen ve temel eğitimden mahrum olan yetişkinlere eğitim verildi. Bu kapsamda açılan bin 370 kursta 15 bin 757 kursiyer okuma yazma öğrendi.

Mardin'in okuryazarlık seferberliğinde Türkiye genelinde 10. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mardin'de okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Sarı, "Bu kurslarımıza özelikle toplumu şekillendiren anneler katılım göstermekte olup bu kurslarla annelerimizin çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık olmalarını ve topluma etkin katılımını sağlamaktadır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendi olmak üzere, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.