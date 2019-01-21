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Mardin'de 150 kilo patlayıcı ele geçirildi

Mardin’in Ömerli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 150 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 150 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta icra edilen “Kılıç Operasyonu” kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ömerli ilçesi kırsalında bulunan Harmankaya Mahallesi'nde arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi. Açıklamada aramada 150 kilogram patlayıcı madde, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 80 metre bakır kablo ile bölücü terör örgütü mensuplarına ait giyecek, yiyecek ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamanın devamında bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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