Mardin'de 17 genç yetenekten büyük sergi

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesinde geçen ay sona eren, "Fotoğrafın Türlü Halleri-Murat Germen: Kesit Retrospektif" sergisi kapsamında kurulan atölyede eğitim alan 17 genç çektiği fotoğrafları sanatseverlerin beğenisine sundu.

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen öncülüğünde, Ahmet Elhan'ın yürütücülüğünde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan 17 genç yeteneğin çalışmalarından oluşan serginin açılışı Sabancı kent müzesinde gerçekleşen törenle sanatseverlere kapılarını araladı.

Artuklu Belediye Başkan Vekili Yılmaz Hiçbezmez, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, fotoğraf sanatçıları ve davetlilerin katıldığı sergiye ilgi yoğun oldu.

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen de Mardinli kardeşleriyle ortaya çıkardığı serginin hiç unutmayacak bir deneyim olduğunu vurguladı. 17 genç yeteneğe ait 250'den fazla eserin yer aldığı sergi 15 Eylül'e kadar ziyarete açık kalacak.