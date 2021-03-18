Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliği

Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi. Mardin Garnizon Komutanlığı Selen Kışlası Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Tugay Komutan Vekili Albay Fatih Gürses, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende şehitlerin mezarlığına karanfil bırakılıp dualar edildi.

Törene katılanlar, daha sonra terör örgütü PKK mensuplarınca Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın mezarını ziyaret edip dua okudu.