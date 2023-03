Mardin'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen programa katıldı.

Mardin Garnizon Komutanlığı Selen Kışlası Şehitlik Anıtında düzenlenen programa Vali Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ve Mardinli vatandaşların katılımı ile tören düzenlendi. Törende, şehitler anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

“Çanakkale Zaferinin 108. yılını kutlamanın gururu ve onurunu yaşıyoruz”

Vali Mahmut Demirtaş, 18 Mart şehitlik imza defterini imzalayarak mesajında, "Aziz şehitlerimiz, milletimizin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin temini için her zaman, her yerde ve her türlü şartta görev yapan; bu uğurda canını veren siz şehitlerimize en derin minnet ve şükran hislerimizi bir kez daha sunmak için huzurunuza geldik. Vatan ve bağımsızlık sevdalısı kahraman Türk milletinin ‘Ya Hep Ya Hiç' diyerek varlık ve yokluk mücadelesi verdiği, maddi imkanları neredeyse sıfırlanmış olan bir devletin galeyana gelmiş olan maneviyatıyla en kesif orduları dize getirip zamana ve çağlara inancın ve azmin mührünü vurduğu, tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferinin 108. yılını kutlamanın gururu ve onurunu yaşıyoruz. Sizler, ay yıldızlı şanlı bayrağımızın vatan semalarında özgürce dalgalandığı, huzurlu bir toplumda kardeşçe yaşayabilmemiz uğruna hayatınızı feda ettiniz. Vatan ve millet için yaptığınız fedakârlık, hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar ulvî ve emsalsizdir. Yazdığınız eşsiz kahramanlık destanıyla birlik ve beraberliğimize kasteden her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede; sarsılmaz inancımıza ve tükenmez gücümüze ilham kaynağı oldunuz. Bizler de sizlerin kanlarıyla sulanan bu kutsal vatan topraklarını aynı ruh ve şuurla korumak, bizden sonraki nesillere daha güvenli bir gelecek bırakmak için şanlı tarihimizden aldığımız şuurla güçlü ve müreffeh Türkiye yolundaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 108. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu aziz vatan uğrunda canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.