Mardin'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104'üncü yılında, tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de 19 Mayıs coşkusu yaşandı.

21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törene Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali yardımcıları, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, kamu kurum müdürleri siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, öğrencilerin gösterileri ile başladı. Öğrencilerin gösterileri, büyük beğeni topladı. Sporcular tarafından yapılan bayrak koşusu sonrası şanlı bayrak Vali Demirtaş'a teslim edildi.

Kutlamalar, bayrak koşusunda dereceye giren öğrencilere madalya takdimi ile son buldu.

Programın son kısmında Vali Demirtaş stantları tek tek gezerek sporcu ve gençler ile fotoğraf çektirdi.