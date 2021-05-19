İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de 19 Mayıs törenle kutlandı

Mardin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.


Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle valilik bahçesinde tören düzenlendi. Törene Mardin İl Gençlik ve Spor Müdürü Hadi Çomaktekin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mardin İl Gençlik ve Spor Müdürü Hadi Çomaktekin Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.