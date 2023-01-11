Mardin'de 19 yıldır kapalı olan köy okulu köy yaşam merkezine dönüştürüldü

Mardin'in Ömerli ilçesinde 19 yıldır öğrenci azlığından dolayı eğitim verilmeyen okul binası, köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Mardin Ömerli kırsal Kocasırt Mahallesi'nde 19 yıldır öğrenci azlığından dolayı kapalı durumda bulunan ilkokul binası, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmasıyla Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak köy yaşam merkezine dönüştürüldü. Proje çerçevesinde bakım, onarım ve donatım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kocasırt Köy Yaşam Merkezi'ne ilk etapta ilkokul ve okul öncesi sınıfları açılarak köyde ikamet eden öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Halk Eğitim Merkezleri ile koordineli bir şekilde çalışan köy yaşam merkezinde vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda ve bölgesel özelliklere yönelik aile eğitimi, dikiş nakış kursu, okuma-yazma kursu gibi birçok alanda yetişkin eğitimi veriliyor.