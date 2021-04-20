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Mardin'de 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mazıdağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 aile arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olayda yaralanan R.T., Ş.T., V.T., Ö.T. ve K.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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