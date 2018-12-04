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Mardin'de 2. Aralıksız Kültür ve Sanat Günleri

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezince düzenlenen 2.

Aralıksız Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı, gençlerle bir araya geldi.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Yaman'ın katılımları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği, gençlik merkezi toplantı salonunda ki programda, Türkiye'nin, uluslararası arenada geldiği son durum hakkında söyleşi gerçekleştirildi. Vali Yaman, “Mezopotamya'dan Dünyayı Yeniden Yorumluyoruz” Projesi kapsamında tüm bölümlerde birinci olan Halil İbrahim Kural'a hediyesini vererek kendisini tebrik etti. Prof. Dr. Tayyar Arı'nın kitaplarını imzalamasının ardından program son buldu.

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